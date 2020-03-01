В Пензенской области открыли прием заявок на адресную помощь пенсионерам

В Пензе начали принимать заявки от граждан старше 60 лет на оказание помощи в приобретении продуктов питания и медикаментов. Помогать горожанам, входящим в группу риска по коронавирусной инфекции, будут социальные работники и волонтеры. Последних в Пензе подготовлено 35 человек.

Екатерина Михайловна Щеглова каждый день начинает с чашки горячего чая. В свои 80 лет она живет одна и все бытовые вопросы старается решать самостоятельно. Однако здоровье в этом возрасте частенько подводит. Да и сейчас, в период распространения коронавируса, женщина попала в так называемую группу риска. Для того, чтобы не подвергать пожилых жителей региона опасности, в Пензенской области социальная служба открыла прием заявок на адресную помощь.

Пока социальные работники совместно с волонтерами проходят последний инструктаж, в колл-центре уже начал работать многоканальный бесплатный круглосуточный телефон социального навигатора. Именно там операторы принимают заявки от жителей, после обработки которых они передаются напрямую исполнителям. План действий прост: социальный работник отправляется на адрес, еще раз уточняет, что купить, получает средства и приобретает все необходимое.

«Исполнение заявки отслеживается, и, хочу обратить внимание граждан на то, что при ее реализации и социальный работник, и волонтер должны при себе иметь соответствующее удостоверение», - рассказала начальник социального управления Пензы Ирина Федонина.

Все заявки будут систематизироваться и в случае необходимой повторной адресной помощи жителям достаточно будет просто позвонить и напомнить свои данные. Кроме этого, в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона уточнили, что в рамках данной меры поддержки при необходимости готовы расширить список оказываемых услуг.

«В дальнейшем, если ситуация будет меняться, а вы знаете, это происходит каждый день, и будет необходимость в том, чтобы предоставить еще услуги, такие как, например, платеж коммунальных услуг, конечно, мы будем к этой работе подключаться. Ни один гражданин пожилого возраста не останется без внимания», - сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Обратиться за помощью можно по бесплатному многоканальному круглосуточному телефону социального навигатора - 8-800-511-01-17, а также по телефону Единой срочной службы социальной помощи Пензы - 44-00-03, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.