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21.03.2020г.

В Пензенской области уровень наркопреступности ниже федерального - на 25%

20.03.2020, 20:24
Показатели - относительно спокойные, но работать нужно, не снижая темпов. Губернатор Иван Белозерцев провел заседание Антинаркотической комиссии, на котором были озвучены последние данные о том, как в Пензенском регионе ведется борьба с наркоманией.

В Пензенской области проживают 1332 зарегистрированных наркозависимых гражданина - с констатации таких данных началось заседание комиссии. Наибольшее количество наркоманов приходится на Пензу и Кузнецк. Те, кто употребляет запрещенные вещества, покупая их у неизвестных лиц, серьезно рискуют здоровьем. Так, в 2019 году медики зафиксировали почти 200 случаев отравлений наркотиками, каждый десятый из них закончился летальным исходом.

Полиция не прекращает бороться с распространителями дурмана. Благодаря их усилиям обстановка в регионе относительно спокойная, по крайней мере, уровень наркопреступности ниже федерального - на 25%.

«В рамкам оперативной разработки в 2019-м задержано 19 участников преступного сообщества, представляющих крупный интернет-магазин. Изъято свыше пяти килограммов наркотиков синтетической группы. Дела по соответствующим статьям направлены в суд», - прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

К уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков в 2019 году привлекли 570 человек. Борьбу осложняет использование преступниками интернет-технологий. Глава региона Иван Белозерцев подчеркнул, что надо работать не на статистику, а бороться за реальные судьбы молодых людей - ведь именно молодежь больше всего подвержена негативному влиянию.

«Очевидно, что официальная статистика не полностью отражает реальное положение дел. Сегодня мировая тенденция такова, что наркозависимость все больше уходит в тень, захватывает представителей благополучной части общества. Такие люди употребляют вещества под влиянием моды и субкультур. Вначале - как средство для расслабления, релаксации, делают это время от времени, а потом подсаживаются», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев потребовал от членов Антинаркотической комиссии усилить профилактическую работу со школьниками и студентами. Также нужно наладить оперативный обмен информацией между наркологами и представителями муниципальной власти. Свой вклад в общее дело вносит регулярная акция «Сообщи, где торгуют смертью» (0+), которая как раз проводится в настоящее время.

Сообщить оперативную информацию можно по анонимному телефону - 59-10-10, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
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04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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