В Пензенской области уровень наркопреступности ниже федерального - на 25%

Показатели - относительно спокойные, но работать нужно, не снижая темпов. Губернатор Иван Белозерцев провел заседание Антинаркотической комиссии, на котором были озвучены последние данные о том, как в Пензенском регионе ведется борьба с наркоманией.

В Пензенской области проживают 1332 зарегистрированных наркозависимых гражданина - с констатации таких данных началось заседание комиссии. Наибольшее количество наркоманов приходится на Пензу и Кузнецк. Те, кто употребляет запрещенные вещества, покупая их у неизвестных лиц, серьезно рискуют здоровьем. Так, в 2019 году медики зафиксировали почти 200 случаев отравлений наркотиками, каждый десятый из них закончился летальным исходом.

Полиция не прекращает бороться с распространителями дурмана. Благодаря их усилиям обстановка в регионе относительно спокойная, по крайней мере, уровень наркопреступности ниже федерального - на 25%.

«В рамкам оперативной разработки в 2019-м задержано 19 участников преступного сообщества, представляющих крупный интернет-магазин. Изъято свыше пяти килограммов наркотиков синтетической группы. Дела по соответствующим статьям направлены в суд», - прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

К уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков в 2019 году привлекли 570 человек. Борьбу осложняет использование преступниками интернет-технологий. Глава региона Иван Белозерцев подчеркнул, что надо работать не на статистику, а бороться за реальные судьбы молодых людей - ведь именно молодежь больше всего подвержена негативному влиянию.

«Очевидно, что официальная статистика не полностью отражает реальное положение дел. Сегодня мировая тенденция такова, что наркозависимость все больше уходит в тень, захватывает представителей благополучной части общества. Такие люди употребляют вещества под влиянием моды и субкультур. Вначале - как средство для расслабления, релаксации, делают это время от времени, а потом подсаживаются», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев потребовал от членов Антинаркотической комиссии усилить профилактическую работу со школьниками и студентами. Также нужно наладить оперативный обмен информацией между наркологами и представителями муниципальной власти. Свой вклад в общее дело вносит регулярная акция «Сообщи, где торгуют смертью» (0+), которая как раз проводится в настоящее время.

Сообщить оперативную информацию можно по анонимному телефону - 59-10-10, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.