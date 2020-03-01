В пензенском кванториуме организовали сессию для наставников

Дети на каникулах, поэтому педагоги могут больше времени посвятить собственному обучению. В пензенском «Кванториуме НЭЛ» на базе технопарка «Рамеев» проходит образовательная софт-сессия (18+) для преподавателей кванториумов из других уголков страны. Правда, во время карантина приехать удалось только соседям из ближайших регионов. Участники сессии вместе отрабатывают различные образовательные приемы.

На софт-сессии преподаватели примерили на себя разные типы детских характеров. Девочка, которая ведет Instagram, мальчик с неугомонным характером. Даже невыносимое постукивание ручкой в данном случае - спланированная деталь характера.

Со всеми проявлениями темперамента педагог должен успешно справиться и объяснить материал. Происходящее фиксируют наблюдатели. После того, как время сценки истекает - ошибки анализируют все вместе. Но задача гораздо шире: понять, что чувствуют ученики. И это лишь одна из методик.

Это вторая в 2020 году сессия для продвинутых педагогов. Во время ограничительных мер приехать в Пензу смогли только порядка 40 наставников из близлежащих регионов.

«Сейчас дети делают очень много проектов, все они интересные и решают проблемы взрослого поколения. К примеру, летом проходило соревнование, где ребята из нашего города создавали модель межпланетной космической станции. Получилось достаточно хорошо. Они отобрались в Москву на центральные соревнования, где показывали свои проекты», - рассказал наставник республиканского детского образовательного технопарка «Кванториум Башкортостана» Марат Бакиров.

Особенность кванториумов по всей стране такова, что педагог не делает за ребенка проект, он лишь дает для этого набор инструментов и методик. И даже называются учителя иначе - наставниками. На сессии разделение на привычные кванты, направления обучения в кванториуме, весьма условно, главное - именно педагогическая составляющая.

«В мае в Пензе должны были пройти hard-компетенции [набор профессиональных навыков и умений, связанных с технической стороной деятельности] первого, второго и третьего года. Мы пока держим руку на пульсе и не отказываемся от данного мероприятия. Ждем разъяснений, дополнений, а пока образовательный процесс направлен на взрослых», - сказал директор «Кванториума НЭЛ» Денис Тимирбаев.

Серию таких сессий организовал фонд новых форм развития образования. Сами программы выстроены так, что дают педагогам понять, как достигнуть целей национального проекта «Образование», инициированного президентом страны. Эта сессия для педагогов в пензенском кванториуме продлится до 21 марта, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.