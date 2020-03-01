Закрытые на каникулы пензенские школы обрабатывают дезсредствами

Каникулы в пензенских школах, стартовавшие 17 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлятся до 31 марта. С 1 апреля учебный процесс должны будут организовать в дистанционной форме. Пока же опустевшие кабинеты и коридоры учебных заведений моют и дезинфицируют.

Запах хлорки у многих ассоциируется с чистотой, а еще дезинфекцией. Сейчас сотрудники пензенских школ используют для профилактики распространения коронавируса антисептические средства.

«Уборка начинается в 8:00, трудимся, пока все не отмоем – столы, стены, плинтуса. Впервые с таким сталкиваемся. Когда грипп, тоже обрабатываем, но не так», - рассказала заведующая производством столовой Татьяна Акимова.

В школьной столовой металлические поверхности всегда усиленно обрабатывают. Поддерживать чистоту помогают вещества, способные убить любую инфекцию. Запаса чистящих порошков, жидкостей и гелей должно хватить на три месяца.

«Сформирован необходимый резерв, который пополняется раз в две недели. Есть таблетированные дезсредства, которые разбавляются, ими можно обрабатывать все поверхности, также есть хлорсодержащие вещества для обработки санузлов, отдельно – для окон, зеркал и мебели», - сказала директор школы №65/23 Пензы Элина Маткова.

На протяжении двух дней учителя отмывали учебные кабинеты. Их в школе - 39, еще восемь расположены во втором корпусе. Дезинфицировали все - начиная от плафонов и заканчивая техникой. Кстати, для нее закупили специальные салфетки. Если вдруг ребята выйдут с каникул, а школу на карантин так и не закроют, то все учащиеся и сотрудники учреждения будут обеспечены масками.

В Пензенской области каникулы в школах продлятся до 31 марта. За это время педагоги подготовятся к работе в дистанционной форме. Учителя проходят образовательные семинары и проверяют доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов.

«В октябре для учителей прошел обучающий курс, на котором мы постарались отработать механизмы. Конечно, мы не готовились, но это была возможность посмотреть, как создавать видеоуроки и взаимодействовать с ребятами», - рассказала Элина Маткова.

В школе №65/23 из 1116 учеников 42 не имеют доступа к интернету, поэтому руководство учебного заведения намерено внедрять дополнительные формы работы, чтобы ни один ребенок не был оторван от учебного процесса. Карантин могут продлить до 12 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.