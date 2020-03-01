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21.03.2020г.

Закрытые на каникулы пензенские школы обрабатывают дезсредствами

21.03.2020, 00:32
Каникулы в пензенских школах, стартовавшие 17 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлятся до 31 марта. С 1 апреля учебный процесс должны будут организовать в дистанционной форме. Пока же опустевшие кабинеты и коридоры учебных заведений моют и дезинфицируют.

Запах хлорки у многих ассоциируется с чистотой, а еще дезинфекцией. Сейчас сотрудники пензенских школ используют для профилактики распространения коронавируса антисептические средства.

«Уборка начинается в 8:00, трудимся, пока все не отмоем – столы, стены, плинтуса. Впервые с таким сталкиваемся. Когда грипп, тоже обрабатываем, но не так», - рассказала заведующая производством столовой Татьяна Акимова.

В школьной столовой металлические поверхности всегда усиленно обрабатывают. Поддерживать чистоту помогают вещества, способные убить любую инфекцию. Запаса чистящих порошков, жидкостей и гелей должно хватить на три месяца.

«Сформирован необходимый резерв, который пополняется раз в две недели. Есть таблетированные дезсредства, которые разбавляются, ими можно обрабатывать все поверхности, также есть хлорсодержащие вещества для обработки санузлов, отдельно – для окон, зеркал и мебели», - сказала директор школы №65/23 Пензы Элина Маткова.

На протяжении двух дней учителя отмывали учебные кабинеты. Их в школе - 39, еще восемь расположены во втором корпусе. Дезинфицировали все - начиная от плафонов и заканчивая техникой. Кстати, для нее закупили специальные салфетки. Если вдруг ребята выйдут с каникул, а школу на карантин так и не закроют, то все учащиеся и сотрудники учреждения будут обеспечены масками.

В Пензенской области каникулы в школах продлятся до 31 марта. За это время педагоги подготовятся к работе в дистанционной форме. Учителя проходят образовательные семинары и проверяют доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов.

«В октябре для учителей прошел обучающий курс, на котором мы постарались отработать механизмы. Конечно, мы не готовились, но это была возможность посмотреть, как создавать видеоуроки и взаимодействовать с ребятами», - рассказала Элина Маткова.

В школе №65/23 из 1116 учеников 42 не имеют доступа к интернету, поэтому руководство учебного заведения намерено внедрять дополнительные формы работы, чтобы ни один ребенок не был оторван от учебного процесса. Карантин могут продлить до 12 апреля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
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29.02.2020 12:27
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27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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