Стала известна ситуация с коронавирусом в Пензенской области

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила свежие данные о распространении коронавируса в регионе по состоянию на утро 21 марта.

«Эпидситуация в области - спокойная. Новых случаев коронавируса в настоящее время не выявлено», - сказала пресс-секретарь.

Дина Черемушкина напомнила о соблюдении мер профилактики.

«Просьба стараться не посещать места массового скопления людей, при проявлениях симптомов ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением», - добавила она.

Напомним, пензенцы могут узнать о симптомах и методах профилактики коронавируса по телефону «горячей линии» (0+) управления Роспотребнадзора, она работает круглосуточно: 8-800-555-49-43.

В Пензенском регионе с 16 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В областном центре госпитализировали местную жительницу с подозрением на COVID-19, диагноз подтвердился. Студентов вузов перевели на дистанционное обучение, ученики колледжей будут заниматься удаленно с 23 марта.