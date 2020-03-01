В центре Пензы разбились три иномарки. ВИДЕО

Пензенец рассказал информагентсву об аварии, которая произошла на улице Кирова.

Мужчина прислал в редакцию «Пенза-Пресс» видеозапись с места происшествия. Он пояснил, что инцидент произошел примерно в 19:40.

«Столкнулись три иномарки. Не понимаю, как можно было так удариться, машин мало было на дороге», - написал он.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о скоростном режиме и дистанции. Кроме того, инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения. Также водителям стоит избегать необдуманных маневров, так как любое неверное движение может привести к трагедии.