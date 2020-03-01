«Пухляш» из Little Big станцевал в программе Урганта

Танцор Дмитрий Красилов, которого все прозвали пухляшом из группы Little Big, поимпровизировал в программе «Вечерний Ургант» (16+), сообщает телеканал «360».

Танцор импровизировал под музыку из заставок различных шоу, которые выходят на «Первом канале». В интервью Ивану Урганту Дмитрий Красилов рассказал, что заниматься танцами он стал благодаря маме. По его словам, именно она когда-то привела его на прослушивание. Танцор вспомнил, что очередь была настолько большая, что ему захотелось уйти, но мама нашла аргумент, ради которого мальчик остался.

«Она мне сказала, вот сейчас зайдешь туда, сделаешь все, что тебе скажет тетя, выйдешь, пойдем домой и я куплю тебе мороженое. Все! Дима ждет, делает все, что угодно», — шутливо признался танцор.

Он также рассказал, что занимается хореографией уже 18 лет.

Напомним, Дмитрий Красилов стал популярным после выпуска клипа на песню Uno группы Little Big. Коллектив должен был отправиться на «Евровидение-2020». Однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

Клип набрал более 15 миллионов просмотров на YouTube. Видеоролик коллектива стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020». Букмекеры говорили, что группа войдет в пятерку лучших.