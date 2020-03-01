Пензячка едва не съела конфету с «белком»

Жительница Пензы решила полакомиться шоколадными конфетами и увидела в коробке с десертом что-то мерзкое. Фотографии она опубликовала в Сети.

Пост со снимками появился в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, в шоколадную западню попало насекомое.

Пензенцы в комментариях принялись шутить, называя находку «белком» и «защитой от коронавируса».

«Один вылупился из шоколада, остальные остались внутри», - предположил Александр.

«Фу, ну и гадость», - написала Юлия.

«Мясо в подарок», - отметил Сергей.

Подписчики посоветовали автору поста обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты проверили изготовителя конфет на качество продукции.