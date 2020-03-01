Михаил Лисин прокомментировал ситуацию с заражением коронавирусом его жены

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва Михаил Лисин рассказал на своей странице в Facebook о заражении COVID-19 его супруги.

«Дорогие друзья, очень много слухов, домыслов, неправды всю эту неделю в Пензенской области по ситуации с короновирусом, со мной и моей семьей. И ситуация пока не сильно изменилась. Всю эту неделю, я отвечал на звонки и сообщения друзей, коллег и знакомых. Все спрашивали, что случилось и правда ли что моя супруга, я сам и мой сын заболели короновирусом. Я честно и открыто отвечал все это время. Думаю, пришла пора поделиться со всеми. Да действительно моя супруга заболела, и у нее диагностировали короновирус. У нас с сыном результаты тестирования отрицательные», - написал депутат.

Он добавил, что готов рассказать на своей странице о том, как развивалась ситуация, и ответить на вопросы каждого.

«Полагаю, надо давать людям больше информации. Думаю, в ближайшее время в Facebook всех поблагодарить за хорошие пожелания и ответить на все вопросы», - сообщил Михаил Лисин журналисту «Пенза-Пресс».

Напомним, информация о том, что у пензячки подтвердилась коронавирусная инфекция, появилась 17 марта. В настоящее время женщина находится на лечении. Всех тех, кто контактировал с больной, проверили на COVID-19. Результаты анализов оказались отрицательными.

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