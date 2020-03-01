В России предложили провести ЕГЭ дистанционно

Единый государственный экзамен предложили провести в онлайн-формате. Такую инициативу выдвинул зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.

Предложение уже направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат напомнил, что многие вузы в России отправили студентов продолжить обучение на дому, а школы продлили каникулы из-за коронавируса. В связи с этим стоит заранее планировать введение профилактических мер.

«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми. А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет», — пояснил Борис Чернышов.

Он добавил, что все варианты тестов для экзаменов можно опубликовать на одну из образовательных платформ в Сети. Таким образом можно провести ЕГЭ.