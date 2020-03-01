МЧС предупредило пензенцев о сильном ветре

В Гидромедцентре сообщили, что 22 марта порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Из-за этого при выходе на улицу пензенцам необходимо быть внимательными и осторожными. Если застала непогода, нужно попытаться укрыться в подземном переходе или подъезде. Категорически нельзя стоять под деревом, около стен зданий, рекламных щитов и линий электропередач.

Жителей области спасатели просят проверить состояние электросетей и оборудования, а также отопительных печей в жилых домах.