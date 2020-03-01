В России могут снизить цены на бензин из-за коронавируса

Член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить цены на бензин из-за пандемии коронавируса, падения стоимости нефти и обрушении рубля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — сказал Михаил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что в это непростое время снижение цен на топливо станет одним из элементов социальной поддержки людей. Подешевеют следом и продукты, так как снизится стоимость перевозок. Он призвал бизнес к повышенной ответственности.

По последним данным, в России медики выявили 253 зараженных коронавирусом. Во всем мире болеет COVID-19 276 тысяч человек.