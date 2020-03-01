Путин подписал указ о дистанционной передаче россиянам лекарств

Президент Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств, которые отпускаются без рецепта. Россияне смогут начать покупать медицинские препараты с 27 марта, сообщает телеканал «360».

Владимир Путин поручил кабмину следить, чтобы мошенники не предлагали россиянам контрафакт или пустышки.

После подписания указа одна из компаний-перевозчиков сообщила, что уже договорилась с несколькими сетями аптек о доставке препаратов. Жители смогут делать заказ в сети, а затем понять доставку на дом от такси. Сервис сначала планируют опробовать, а затем внедрить, если тестирование пройдет успешно.

Напомним, из-за коронавируса власти России начали принимать активные меры. В стране вводят удаленную работу, продлевают каникулы и отменяют массовые мероприятия. По последним данным, COVID-19 заболели 253 человека. Вылечились 12 пациентов.