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21.03.2020г.

Министр здравоохранения региона рассказал об использовании масок при коронавирусе

21.03.2020, 15:57

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин объяснил, нужна ли маска при распространении коронавируса.

«Вирус - это мельчайшая частица, которая проникает в организм независимо от того, есть маска или нет. Их должны носить больные люди. Маска оберегает от того, чтобы человек, чихающий, не распространял вирусы вокруг себя. Маска - это не панацея», - сказал он во время конференции оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Александр Никишин подчеркнул, что самое лучшее дезинфицирующее средство – мыло. Он считает, что в первую очередь необходимо думать о гигиене, а уде потом об антисептиках.

«Дезсредства нужны, чтобы обрабатывать помещения с массовым скоплением людей», - подытожил министр.

Напомним, в регионе с 16 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В областном центре госпитализировали местную жительницу с подозрением на COVID-19, диагноз подтвердился, женщина находится на лечении.

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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
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06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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