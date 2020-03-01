Министр здравоохранения региона рассказал об использовании масок при коронавирусе

«Вирус - это мельчайшая частица, которая проникает в организм независимо от того, есть маска или нет. Их должны носить больные люди. Маска оберегает от того, чтобы человек, чихающий, не распространял вирусы вокруг себя. Маска - это не панацея», - сказал он во время конференции оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Александр Никишин подчеркнул, что самое лучшее дезинфицирующее средство – мыло. Он считает, что в первую очередь необходимо думать о гигиене, а уде потом об антисептиках.

«Дезсредства нужны, чтобы обрабатывать помещения с массовым скоплением людей», - подытожил министр.

Напомним, в регионе с 16 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В областном центре госпитализировали местную жительницу с подозрением на COVID-19, диагноз подтвердился, женщина находится на лечении.