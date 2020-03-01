На ул. Правды машина протаранила иномарку и уехала

В Пензе на улице Правды произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 10 февраля в 10:00 напротив дома №102. Неизвестный автомобиль врезался в машину марки Honda и уехал. В результате иномарка получила повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-91-23, 59-90-47 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина-181, кабинет №16.

Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить лишение удостоверения до полутора лет либо арест на 15 суток.

Инспекторы просят пензенцев не совершать необдуманных поступков, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, необходимо помнить, что любой опасный маневр может стоить жизни.