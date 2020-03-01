В России начали испытания вакцины от коронавируса

В России начали испытывать вакцину, которая направлена на борьбу с COVID-19. Препарат был разработан российской компанией «Вектор», сообщает LIVE24.

В настоящее время препарат тестируют на лабораторных животных.

В Роспортребнадзоре отметили, что благодаря доклиническим испытаниям можно получить препарат, который способен защищать людей независимо от изменений и мутаций, произошедших в вирусе. Этот метод уже позволил получить эффективные вакцины от других опасных заболеваний.

Сообщается, что за основу нового препарата ученые взяли вирус табачной мозаики. Для человека он безопасен, так как у нас нет общих болезней с растениями, зато на него можно подсаживать любой белок.

Первые результаты тестов будут известны в апреле. Далее вакцину можно будет испытывать на людях. Однако ученые говорят, что получить готовый к использованию препарат можно будет только через 1-1,5 года, а необходимость в нем есть уже сейчас.



Напомним, по последним данным, в России медики выявили 253 зараженных коронавирусом. Во всем мире болеет COVID-19 276 тысяч человек.