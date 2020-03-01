Пензячка стала обладателем премии «Бизнес Успех»

Номинаций было несколько. Пензяячка победила в категории «Лучший производственный проект».

На сайте премии пояснили, что компания пензячки вошла в число первых малых предприятий России, решившихся на эмиссию ценных бумаг. «Моторные Технологии» выплатили первые проценты по облигациям и готовятся к дополнительной эмиссии. Оборот компании составил 230 млн рублей в год. Ольга Изранова поставляет продукцию в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Молдавию.

Финал премии проходил в прямом эфире. На нем выступили более 50 бизнес-спикеров с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, а также самозанятость, развитие городской среды в онлайн-режиме.

Список победителей во всех номинациях можно посмотреть здесь.