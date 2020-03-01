Фото крупного пожара Белинском попали в Сеть

Сигнал дежурному МЧС о возгорании на улице Ленина поступил 21 марта в 21:03. На место выехали четыре единицы спецтехники и девять человек личного состава.

Судя по опубликованным в одной из групп соцсети «ВКонтакте» кадрам, огонь распространился на большую площадь.

В пресс-службе управления МЧС по Пензенской области рассказали о последствиях пожара.

«Сгорела кровля по всей площади деревянного частично обложенного кирпичом двухквартирного дома площадью 120 кв.м. Пострадавших нет», - сообщили сотрудники ведомства.

Причины возгорания выясняют специалисты.

Сотрудники МЧС обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать меры безопасности при обращении с огнем. Следует следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов.