Жителям Зари рассказали о предпринятых мерах в домах с дефектами

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин обсудил с жителями Зари ход устранения строительных дефектов в их домах.

Первыми на прием пришли жильцы домов, построенных в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, по улицам Новоселов и Сузюмова. В настоящее время в некоторых из них продолжается устранение строительных дефектов. Некоторые жители опасаются по поводу состояния несущих конструкций.

«Было проведено несколько различных независимых, в том числе силами МЧС, экспертиз, которые говорят, что угрозы обрушения или разрушения ни по одному из данных домов нет. Соответственно, наша задача – устранить те недоделки, которые остались после подрядчиков и субподрядчиков. По ряду домов мы предметно работаем с проектной организацией – в настоящее время готовы проекты усиления фундамента и несущих конструкций, они направлены в экспертизу», – рассказал мэр.

В связи со строительством домов ненадлежащего качества по инициативе администрации города были предъявлены исковые заявления об устранении данных строительных дефектов к субподрядным организациям, силами которых осуществлялось жилищное строительство в микрорайоне Заря.

«У нас есть несколько судебных решений, которые понуждают строительные компании устранить их в рамках гарантийных обязательств. Работы по усилению фундамента будем проводить за счет муниципалитета», – пояснил Андрей Лузгин.

В пресс-службе горадминистрации рассказали о мерах, которые предприняли в жилых строениях. В частности, в квартирах жилых домов №110, 111, 112, 113, 114, 115 по ул. Новоселов, №№ 5,6 по ул. Сузюмова для решения проблем необходимо провести работы на системе вентиляции.

На данный момент в квартирах дома №110 по улице Новоселов оборудовано 17 из 37 домвентов – приточных клапанов, позволяющих подавать в помещение свежий воздух.

В доме №113 смонтировано девять турбовентов - устройств для усиления тяги в дымоотводе -на вентиляционном канале кровли жилого дома, установлено четыре домвента в квартирах.

Для помещений в доме №5 по ул. Сузюмова подрядной организацией закуплено 50 домвентов, установлено три из них. Некоторые жители отказались от проведения данных работ. На кровле жилого дома выполнены работы по утеплению, оштукатуриванию, окраске 15 вентшахт; утеплению деформационного шва.

С 23 марта будет организована работа по установке оставшихся домвентов.

В подвалах домов №№7, 8, 9 и 10 по ул. Сузюмова подрядной организацией выполнены работы по оштукатуриванию фундаментных блоков.

По словам директора ООО «Федеральная управляющая компания» Юрия Устинова, проведенные работы существенно изменили ситуацию в квартирах. Андрей Лузгин поручил показать результат гражданам, у которых в помещениях аналогичные проблемы.