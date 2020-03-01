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22.03.2020г.

Жителям Зари рассказали о предпринятых мерах в домах с дефектами

22.03.2020, 09:56

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин обсудил с жителями Зари ход устранения строительных дефектов в их домах.

Первыми на прием пришли жильцы домов, построенных в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, по улицам Новоселов и Сузюмова. В настоящее время в некоторых из них продолжается устранение строительных дефектов. Некоторые жители опасаются по поводу состояния несущих конструкций.

«Было проведено несколько различных независимых, в том числе силами МЧС, экспертиз, которые говорят, что угрозы обрушения или разрушения ни по одному из данных домов нет. Соответственно, наша задача – устранить те недоделки, которые остались после подрядчиков и субподрядчиков. По ряду домов мы предметно работаем с проектной организацией – в настоящее время готовы проекты усиления фундамента и несущих конструкций, они направлены в экспертизу», – рассказал мэр.

В связи со строительством домов ненадлежащего качества по инициативе администрации города были предъявлены исковые заявления об устранении данных строительных дефектов к субподрядным организациям, силами которых осуществлялось жилищное строительство в микрорайоне Заря.

«У нас есть несколько судебных решений, которые понуждают строительные компании устранить их в рамках гарантийных обязательств. Работы по усилению фундамента будем проводить за счет муниципалитета», – пояснил Андрей Лузгин.

В пресс-службе горадминистрации рассказали о мерах, которые предприняли в жилых строениях. В частности, в квартирах жилых домов №110, 111, 112, 113, 114, 115 по ул. Новоселов, №№ 5,6 по ул. Сузюмова для решения проблем необходимо провести работы на системе вентиляции.

На данный момент в квартирах дома №110 по улице Новоселов оборудовано 17 из 37 домвентов – приточных клапанов, позволяющих подавать в помещение свежий воздух.

В доме №113 смонтировано девять турбовентов - устройств для усиления тяги в дымоотводе -на вентиляционном канале кровли жилого дома, установлено четыре домвента в квартирах.

Для помещений в доме №5 по ул. Сузюмова подрядной организацией закуплено 50 домвентов, установлено три из них. Некоторые жители отказались от проведения данных работ. На кровле жилого дома выполнены работы по утеплению, оштукатуриванию, окраске 15 вентшахт; утеплению деформационного шва.

С 23 марта будет организована работа по установке оставшихся домвентов.

В подвалах домов №№7, 8, 9 и 10 по ул. Сузюмова подрядной организацией выполнены работы по оштукатуриванию фундаментных блоков.

По словам директора ООО «Федеральная управляющая компания» Юрия Устинова, проведенные работы существенно изменили ситуацию в квартирах. Андрей Лузгин поручил показать результат гражданам, у которых в помещениях аналогичные проблемы.

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_vstretilsya_s_zhitelyami_mikrorayona_zarya/
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18.03.2020 14:08
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18.03.2020 12:48
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18.03.2020 08:04
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17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
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06.03.2020 15:22
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06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
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01.03.2020 09:13
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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