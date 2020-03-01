Ситуация с коронавирусом в Пензенской области на утро 22 марта

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала о ситуации с распространением коронавируса в регионе на утро 22 марта.

«Новых заболевших не выявлено», - сообщила она.

По словам Дины Черемушкиной, за сутки на «горячую» линию регионального минздрава позвонили 153 человека, из них 54 прибыли из-за рубежа.

«Число звонков по дням увеличивается, что хорошо. Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдать профилактические и ограничительные меры, они доказывают свою эффективность», - отметила пресс-секретарь.

Напомним, пензенцы могут узнать о симптомах и методах профилактики коронавируса по телефону «горячей» линии (0+) управления Роспотребнадзора, она работает круглосуточно: 8-800-555-49-43.

В Пензенской области с 16 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Заболевание подтвердилось у одной жительницы областного центра, она находится на лечении.