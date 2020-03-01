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22.03.2020г.

В Заре готовятся открыть опорный пункт полиции

22.03.2020, 10:53

На встрече с жителями Зари пензенские чиновники рассказали о планах по повышению комфорта проживания в микрорайоне.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в 2017 году здесь построили детский сад. В 2020-м к нему будет возведен пристрой на 120 мест, с том числе 60 мест - для детей до трех лет. В настоящее время разработана проектная документация, на следующей неделе будет получено положительное заключение госэкспертизы по технической части, ведется проверка сметной стоимости строительства объекта.

Кроме того, есть планы по реконструкции дороги по улице Новоселов с обустройством тротуаров и освещения. Объявлена процедура торгов на право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации.

Для развития торговли в микрорайоне предоставлено еще два земельных участка под размещение магазинов, достигнута соответствующая договоренность с руководством местной торговой сети.

«Были обращения по поводу опорного пункта полиции. Управляющая компания нам передает для этих целей помещение, правоохранительными органами также принято решение о размещении пункта именно в этой части микрорайона», – рассказал мэр Андрей Лузин.

Также участники встречи обсудили вопросы благоустройства территорий, транспортного сообщения, уличного освещения и ряд других тем.

«Будем регулярно приезжать, встречаться с жителями, обсуждать текущую ситуацию с устранением дефектов и решать другие вопросы», - сказал глава горадминистрации.

Источник фотографии: https://penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_vstretilsya_s_zhitelyami_mikrorayona_zarya/
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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
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18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
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06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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