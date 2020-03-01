В Заре готовятся открыть опорный пункт полиции

На встрече с жителями Зари пензенские чиновники рассказали о планах по повышению комфорта проживания в микрорайоне.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что в 2017 году здесь построили детский сад. В 2020-м к нему будет возведен пристрой на 120 мест, с том числе 60 мест - для детей до трех лет. В настоящее время разработана проектная документация, на следующей неделе будет получено положительное заключение госэкспертизы по технической части, ведется проверка сметной стоимости строительства объекта.

Кроме того, есть планы по реконструкции дороги по улице Новоселов с обустройством тротуаров и освещения. Объявлена процедура торгов на право заключить муниципальный контракт на разработку проектной документации.

Для развития торговли в микрорайоне предоставлено еще два земельных участка под размещение магазинов, достигнута соответствующая договоренность с руководством местной торговой сети.

«Были обращения по поводу опорного пункта полиции. Управляющая компания нам передает для этих целей помещение, правоохранительными органами также принято решение о размещении пункта именно в этой части микрорайона», – рассказал мэр Андрей Лузин.

Также участники встречи обсудили вопросы благоустройства территорий, транспортного сообщения, уличного освещения и ряд других тем.

«Будем регулярно приезжать, встречаться с жителями, обсуждать текущую ситуацию с устранением дефектов и решать другие вопросы», - сказал глава горадминистрации.