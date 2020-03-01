Ночью двор на ул. 8 Марта заволокло дымом

В Пензе на улице 8 Марта вспыхнул огонь в многоквартирном доме.

Пожар произошел в доме №21. В Сети появились кадры с места происшествия, на них видно, как двор многоэтажки завалило густым дымом.

«Выгорело бытовое помещение дворника на первом этаже на площади три квадратных метра», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины пожара предстоит выяснить специалистам. По словам очевидцев, произошло короткое замыкание.

Сотрудники ведомства призывают граждан соблюдать осторожность при обращении с огнем, в том числе – при курении. Также нужно следить за исправностью электропроводки.