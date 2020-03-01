У Ахунского переезда перевернулась машина

В Пензе 22 марта произошла авария, об этом пользователь рассказал в соцсети.

«У Ахунского переезда машина - в кювете. Будьте осторожны!» - написал автор поста в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина сделал снимок с места происшествия в 11:40. На кадре видно, что автомобиль лежит вверх колесами в посадках. О пострадавших ничего неизвестно.

Официальной информации об аварии нет.

Сотрудники ГИБДД призывают пензенцев быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. И-за скользкой дороги велика вероятность заносов, поэтому не стоить делать резких маневров.