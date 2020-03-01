Пожар в Мокшанском районе уничтожил дом

Огонь разгорелся утром 21 марта в деревянном доме площадью 84 кв.м в селе Воронье. На улицу Рабочую прибыли пять сотрудников МЧС на двух машинах спецтехники.

Строение сгорело полностью. Из людей никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины пожара.

Сотрудники МЧС обращаются к жителям Пензенской области с просьбой соблюдать меры безопасности при обращении с огнем. Следует следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов.