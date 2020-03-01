всебудетхорошо. Белозерцев дал старт новому флешмобу в регионе

Глава региона сообщил, что присоединяется к флешмобу #всебудетхорошо и дает ему старт в Пензенском регионе.

«Публикуйте фотографии с улыбками в поддержку тех, кто борется: пациентов; врачей и медицинских сестер; тех, кто находится на самоизоляции. В сложной ситуации, в которой оказался весь мир, это важно — помогать друг другу и поддерживать, не распространяя слухи и домыслы, соблюдая необходимые меры профилактики и ограничения», - написал губернатор.

Также Иван Белозерцев подчеркнул, что как обычно открыт для любых вопросов, которые ему можно задавать в комментариях.