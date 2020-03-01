Покупатели в магазинах страны смогут платить лицом

Во время пандемии коронавируса специалисты советуют как можно реже прикасаться к бумажным купюрам, поэтому в торговых точках приступили к тестированию новой системы оплаты.

Покупатели теперь смогут расплачиваться с помощью сканирования лица, написано на сайте телеканала «360» со ссылкой на «Известия».

Владельцы карт, которые прошли биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, посмотрев в камеру на кассе. А настоящее время некоторые банки только идут переговоры, чтобы внедрить эту технологию. Другие же уже тестируют ее.

Биометрическую систему полностью внедрить планируют уже в середине 2020 года, отмечают специалисты.