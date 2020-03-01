Заплесневелая еда. Пензячка обвинила продавцов в подделке сроков годности

Жительница Пензы разместила в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» фотографии несостоявшейся закуски.

Пост опубликован утром 22 марта. Пензячка рассказала, что сделала покупку в одном из торговых центров в Арбеково.

«Сегодня зашла за заливным, но оно оказалось просроченным. А этикетка была переклеена», - написала женщина.

На фотография видно, что в заливном – прослойки зеленого цвета. По словам автора, это плесень, но некоторые предположили, что такой эффект дает чеснок.

Пользователи посоветовали вернуть негодный товар в магазин. Также по вопросам сомнительного качества товара следует обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.