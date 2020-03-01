На Южной поляне произошла авария посреди перекрестка

В Пензе в микрорайоне Южная поляна столкнулись две легковые машины.

Авария случилась на перекрестке улиц Калинина и Металлистов. Дорогу не смогли поделить две легковушки, у обеих в результате ДТП повредились капоты.

Автор поста в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» сделал фото с места происшествия в 14:23.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Стоит избегать резких маневров, чтобы не допускать заноса машины.