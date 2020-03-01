Пензенцев в понедельник ожидает снегопад и сильный ветер

По данным гидрометцентра, местами по региону выпадет сильный снег. Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду.

Сотрудники МЧС советуют пензенцам не выходить из помещений при порывах ветра. Если непогода застала на улице, то нельзя укрываться возле домов, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Лучше зайти в подъезд или подземный переход.

«Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле», - посоветовали в ведомстве.