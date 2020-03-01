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22.03.2020г.

В Пензе волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам и их семьям

22.03.2020, 16:32

Добровольцы центра «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» посетили десять ветеранов Великой Отечественной войны из Железнодорожного района.

Кому-то волонтеры привезли продукты, с кем-то договорились о доставке необходимых медикаментов.

«К работе штаба подключились молодежные общественные организации Пензенской области – «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтеры Победы», молодежное движение ОНФ и молодежный парламент Пензенской области. Сегодня вместе с ребятами мы выехали в Железнодорожный район Пензы и помогли ветеранам. Наша главная задача – организовать живое общение с ними», - рассказал председатель молодежного парламента при Заксобрании Пензенской области Андрей Сушков.

Региональный координатор «Волонтеров Победы» Дмитрий Шлыков сообщил, что при передаче продуктов соблюдаются необходимые меры предосторожности.

«У пожилых людей выше риск заражения, поэтому необходимо ограничить посещение ими общественных мест. Кому-то помогают родные, но есть и те, кто действительно нуждается в помощи добровольцев», - подчеркнул он.

В связи с пандемией коронавируса изменилась и работа региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Пензе. Ее сотрудники перешла на дистанционный режим работы с обращениями граждан.

«На базе приемной сформирован штаб общественной поддержки «Единой России», куда с просьбой о помощи могут обратиться люди пожилого возраста, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, маломобильные группы населения. Все заявки будут обработаны, волонтеры помогут в доставке продуктов и медикаментов», - сказал руководитель региональной приемной Михаил Макаров.

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В соцсетях просят спасти с бойни пензенских лошадей
18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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27.02.2020 13:12
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26.02.2020 17:35
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26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02

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