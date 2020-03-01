В Пензе волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам и их семьям

Добровольцы центра «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» посетили десять ветеранов Великой Отечественной войны из Железнодорожного района.

Кому-то волонтеры привезли продукты, с кем-то договорились о доставке необходимых медикаментов.

«К работе штаба подключились молодежные общественные организации Пензенской области – «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтеры Победы», молодежное движение ОНФ и молодежный парламент Пензенской области. Сегодня вместе с ребятами мы выехали в Железнодорожный район Пензы и помогли ветеранам. Наша главная задача – организовать живое общение с ними», - рассказал председатель молодежного парламента при Заксобрании Пензенской области Андрей Сушков.

Региональный координатор «Волонтеров Победы» Дмитрий Шлыков сообщил, что при передаче продуктов соблюдаются необходимые меры предосторожности.

«У пожилых людей выше риск заражения, поэтому необходимо ограничить посещение ими общественных мест. Кому-то помогают родные, но есть и те, кто действительно нуждается в помощи добровольцев», - подчеркнул он.

В связи с пандемией коронавируса изменилась и работа региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Пензе. Ее сотрудники перешла на дистанционный режим работы с обращениями граждан.

«На базе приемной сформирован штаб общественной поддержки «Единой России», куда с просьбой о помощи могут обратиться люди пожилого возраста, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, маломобильные группы населения. Все заявки будут обработаны, волонтеры помогут в доставке продуктов и медикаментов», - сказал руководитель региональной приемной Михаил Макаров.