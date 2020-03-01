В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 61

Как сообщает телеканал «360» данные оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции. Больше всего их зафиксировали в Москве, также инфицированные появились в Новгородской, Кировской, Архангельской, Брянской областях и Удмуртии.

Все заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения РФ, в стране было проведено 163 529 лабораторных исследования на коронавирус. Выздоровели 16 человек.