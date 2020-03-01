В Пензе ввели запрет на строительство и посев на приаэродромной территории

В Пензе во исполнение федерального закона официально определена приаэродромная территория. Этот документ утвержден для обеспечения безопасности полетов, развития аэропорта и исключения негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Теперь всех, кто решит заняться стройкой в относительной близости от пензенского аэропорта, ждет разочарование. Вступили в силу поправки в закон об определении приаэродромной территории. Пенза - в числе первых не только в округе, но и в России. В общую зону входит семь подзон, на которых будут действовать различные ограничения. Основные из них сводятся к запрету заниматься строительством и засевать поля злаковыми культурами. Последнее особенно актуально, так как случаи попадания птицы в двигатель самолета уже были. Руководство аэропорта подчеркивает: закон разрешает оставить те постройки, которые уже были к моменту опубликования документа.

В зону приаэродромной территории попадут города Пенза и Заречный а также Пензенский и Шемышейский районы. В их администрации должны поступить реестровые данные с обозначением всех семи подзон. Уже оттуда информация должна дойти до населения.

«Прежде чем сейчас делать какие-то телодвижения в посевной, которая у нас предстоит в ближайшее время, нужно ознакомиться с проектом, который утвержден по приаэродромным территориям. Границы также есть, они - у аэродромного начальника, уже переданы в наш Росреестр», - рассказал прокурор Пензенской транспортной прокуратуры Сергей Гусев.

Общий радиус приаэродромной территории будет достигать в среднем 30 километров. Введенные ограничения должны будут обеспечить безопасность воздушных судов при взлете и посадке на пензенской площадке, сообщает телеканал "Экспресс".