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22.03.2020г.

В Пензенской области выросла подростковая преступность

22.03.2020, 17:44

Из-за неожиданно долгих каникул родителей призывают быть внимательнее к своим детям. Впрочем, часть ребят в школах рассчитывают найти спасение от тяжелой обстановки в семье, удается это далеко не всем, и подросток попадает в замкнутый круг: проблемы дома, проблемы в школе, при этом общество, как правило, таких тинейджеров называет трудными.

Нашему герою - 12 лет. Он смелый и слегка непоседливый, очень любит спорт, кататься на велосипеде, мечтает о собственой машине. А еще дома его постоянно избивает нетрезвый отец. Родители, рассорившись, могут оставить его и двух младших детей на неделю выживать дома одних. Беззаботные сверстники и учителя мальчика понимают редко. И от этого ему еще тяжелее. Да и как расскажешь о том, что происходит в семье вот так - запросто, если боль от родительских кулаков остается на всю жизнь?

«Когда у меня родители дерутся, я хочу защитить маму. Потому что папа сильнее мамы, и заместо нее я получаю. Я могу постараться маму вытащить из этой проблемы, я могу, но у меня не получается, потому что папа сильнее меня. Но у меня брат есть, он мне поможет», - рассказал мальчик.

На интервью подросток пошел, рассчитывая, что его историю услышат такие же дети и узнают: они не одни. А взрослые поймут, что подросткам необходима защита. Таких ребят, которые верят в добро, но слабее обстоятельств, - сотни в Пензенской области. Называют все своими именами они крайне редко, сначала уходят в себя, а потом, зачастую, - из дома.

«Они точно так же заходят в интернет и могут отслеживать, как происходят их поиски. И второй момент, почему не распространяем ориентировки: подросток находится в своем привычном районе, его друзья, к которым попроситься, знакомые, которые помогут ему переночевать. И видя ориентировки на себя, он, конечно, пугается, может уйти в незнакомый район или даже уехать из города», - пояснила координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.

Еще одна реальная опасность - плохая компания. Заядлые нарушители закона сначала якобы готовы понять ребенка, дать ему псевдосвободную жизнь, а потом - использовать в своих интересах. Статистика МВД красноречива: с начала этого года подростки уже совершили на 10 преступлений больше, чем за такой же период 2019-го.

«Есть такая категория подростков, которые играют судьбой, не бояться ничего и никого, есть те, на кого кто-то определенный влияние оказывает и ведомые такие. Есть в силу заболевания совершают нарушение подростки, ну есть же такое заболевание как клептомания», - сказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

Психологи говорят, что ситуация усугубляется информационным потоком в виртуальном пространстве. Психика сдается всеобщей агрессии и вседозволенность становится своего рода кумиром молодежи. Тем не менее, специалисты сходятся во мнениях, что, если подросток попадает в беду, надо работать не только с ним, но и с родителями. Ведь зачастую трудный не подросток, а его взрослые, сообщает телеканал "Экспресс".

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18.03.2020 14:08
В суде объяснили постоянный перенос заседаний по делу Стрючкова
18.03.2020 12:48
Успех или провал: оценка сезона «Дизеля» спортивным журналистом
18.03.2020 08:04
Рыбаки сняли на прудах в Шемышейском районе массу мертвой рыбы
17.03.2020 19:33
Какие вопросы к мэрии остались у Алины Есебуа? Интервью с бизнесменом
16.03.2020 21:10
«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах
16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
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29.02.2020 15:51
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Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
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25.02.2020 18:03
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19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02

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