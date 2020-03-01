В Пензенской области выросла подростковая преступность

Из-за неожиданно долгих каникул родителей призывают быть внимательнее к своим детям. Впрочем, часть ребят в школах рассчитывают найти спасение от тяжелой обстановки в семье, удается это далеко не всем, и подросток попадает в замкнутый круг: проблемы дома, проблемы в школе, при этом общество, как правило, таких тинейджеров называет трудными.

Нашему герою - 12 лет. Он смелый и слегка непоседливый, очень любит спорт, кататься на велосипеде, мечтает о собственой машине. А еще дома его постоянно избивает нетрезвый отец. Родители, рассорившись, могут оставить его и двух младших детей на неделю выживать дома одних. Беззаботные сверстники и учителя мальчика понимают редко. И от этого ему еще тяжелее. Да и как расскажешь о том, что происходит в семье вот так - запросто, если боль от родительских кулаков остается на всю жизнь?

«Когда у меня родители дерутся, я хочу защитить маму. Потому что папа сильнее мамы, и заместо нее я получаю. Я могу постараться маму вытащить из этой проблемы, я могу, но у меня не получается, потому что папа сильнее меня. Но у меня брат есть, он мне поможет», - рассказал мальчик.

На интервью подросток пошел, рассчитывая, что его историю услышат такие же дети и узнают: они не одни. А взрослые поймут, что подросткам необходима защита. Таких ребят, которые верят в добро, но слабее обстоятельств, - сотни в Пензенской области. Называют все своими именами они крайне редко, сначала уходят в себя, а потом, зачастую, - из дома.

«Они точно так же заходят в интернет и могут отслеживать, как происходят их поиски. И второй момент, почему не распространяем ориентировки: подросток находится в своем привычном районе, его друзья, к которым попроситься, знакомые, которые помогут ему переночевать. И видя ориентировки на себя, он, конечно, пугается, может уйти в незнакомый район или даже уехать из города», - пояснила координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.

Еще одна реальная опасность - плохая компания. Заядлые нарушители закона сначала якобы готовы понять ребенка, дать ему псевдосвободную жизнь, а потом - использовать в своих интересах. Статистика МВД красноречива: с начала этого года подростки уже совершили на 10 преступлений больше, чем за такой же период 2019-го.

«Есть такая категория подростков, которые играют судьбой, не бояться ничего и никого, есть те, на кого кто-то определенный влияние оказывает и ведомые такие. Есть в силу заболевания совершают нарушение подростки, ну есть же такое заболевание как клептомания», - сказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

Психологи говорят, что ситуация усугубляется информационным потоком в виртуальном пространстве. Психика сдается всеобщей агрессии и вседозволенность становится своего рода кумиром молодежи. Тем не менее, специалисты сходятся во мнениях, что, если подросток попадает в беду, надо работать не только с ним, но и с родителями. Ведь зачастую трудный не подросток, а его взрослые, сообщает телеканал "Экспресс".