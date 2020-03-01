В Пензе нашли предполагаемого похитителя денег с банковских счетов

В Пензе предстанет перед судом молодой человек, который обвиняется в хищении средств с чужих банковских карт. Выйти на злоумышленника помогло заявление в полицию одного из потерпевших.

Мужчина сообщил, что у него при неизвестных обстоятельствах пропала карта с пин-кодом, а в скором времени со счета было списано 17 тысяч рублей. После комплекса поисковых мероприятий полицейские нашли подозреваемого. Оказалось, что он уже был судим ранее и сейчас причастен к другим аналогичным преступлениям.

«Молодой человек воспользовался услугой «мобильный банк», установленный на сотовый телефон жителя Пензы и похитил с банковского счета 4500 руб. По фактам хищения денег возбуждены уголовные дела», - рассказала старший следователь СУ УМВД России по Пензе Елена Селезнева.