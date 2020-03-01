В Пензе снимут фильм о Селиксенском военном гарнизоне

Новая история времен Великой Отечественной. В Пензе снимут документальный фильм, посвященный Селиксенскому военному гарнизону. Осенью 1941-го года возле станции «Селикса» была сформирована 37 запасная стрелковая бригада. Солдаты прибывали туда со всех уголков страны для прохождения ускоренной боевой подготовки, а затем отправлялись на фронт. Свидетелей тех событий осталось немного - их воспоминания планирует собрать историк Виктор Кладов. Он выиграл грант на съемку фильма и написание книги о Селиксе.

Она была 13-летним подростком, когда объявили о войне. 22 июня 1941-го Надежда Семеновна помнит хорошо - в тот день она сдавала вступительный экзамен в фельдшерско-акушерскую школу. Поступила и отучилась на медсестру. На фронт не отправили из-за возраста. Поэтому в 15 лет она заступила на службу в Пензе в должности медицинской сестры 37-й запасной стрелковой бригады.

«Кадры были скромные, поэтому много должностей в одном лице было, в частности, я выполняла обязанности медицинской сестры, палатной, старшей медсестры, сестры-хозяйки и санитарки - все в одном лице. Не выходя из лазарета, все время он был перегружен», - рассказала ветеран Надежда Лобанова.

37-я запасная стрелковая бригада дислоцировалась на станции «Селикса». Бригада занимала территорию в несколько десятков квадратных километров - там, где сейчас находятся поселок Монтажный и город Заречный. Лазарет, где Надежда Семеновна лечила солдат, располагался в землянке. В землянках жили и солдаты.

Виктор Кладов уже несколько лет изучает историю Селиксенского военного гарнизона. Написал книгу о 37-й запасной стрелковой бригаде. Скоро планирует издать еще одну, а также снять документальный фильм. Реализовать проект удастся благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. К работе над книгой и фильмом приступит уже этой весной.

Войска 37-й бригады планировалось использовать для занятия пензенского оборонительного рубежа и ведения боевых действий в случае прорыва врага под Москвой. Новобранцев обучали тактическим действиям в составе взвода. Маршевые роты вели огневую, инженерную и химическую подготовку. Ежедневно на полигонах занимались артиллеристы и минометчики, снайперы и саперы, разведчики и связисты. С 1941-го по 1945-ый годы здесь были подготовлены и отправлены на фронт около 400 тысяч человек. В своем фильме Виктор Кладов планирует заострить внимание не только на исторических фактах, но и на человеческих историях.

«Это такая попытка немножко по-другому взглянуть на стандартные вещи, касающиеся истории войны. Селикса - эта та самая история, которая всем покажется интересной, которая немножко под другим углом позволит взглянуть на войну в целом. Мы постараемся туда включить как можно большее количество воспоминаний, и, возможно, нашими главными героями станут люди, кто прошел через Селиксу», - рассказал он.

Фильм будет продолжительностью не более 45 минут, чтобы его можно было показывать школьникам на уроках истории. По словам Виктора Кладова, именно подростки должны стать целевой аудиторией его проекта. Премьерный показ состоится в конце 2020 года.