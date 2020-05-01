Строительство детской поликлиники в Спутнике обойдется в 365 млн

В министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области рассказали о ходе строительства детской поликлиники в городе Спутнике.

По данным пресс-службы министерства, работы на объекте ведутся без нарушения графика. Всего на строительство медучреждения запланированы расходы на сумму 365,3 млн рублей, из которых 255,7 млн – из федерального бюджета, 71,2 млн – из регионального и 38,4 млн – из бюджета Пензенского района. На сегодняшний день по объекту освоено и оплачено работ на сумму более 45 млн рублей.

Уточняется, что строительство поликлиники реализуется в рамках федеральной программы «Жилье». Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Объект планируют сдать в декабре этого года.