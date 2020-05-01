Пензенский лагерь «Юность» готовится к ремонту фасадов столовой за 2 млн

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для проведения ремонта в детском оздоровительном лагере «Юность».

Сумма контракта на капитальный ремонт фасадов столовой ДОЛ «Юность» составляет 2 130 098,57 рублей. Прием заявок на электронный аукцион завершится 29 мая. Согласно документам, срок окончания работ – до 31 октября 2020 года.

Отметим, ранее сообщалось о том, что все ремонтные работы в лагере должны были быть завершены до 1 июня. Планировалось, что первая смена там откроется 2 числа. Однако из-за непростой эпидобстановки сроки сдвинулись. Когда дети смогут отдохнуть в лагере, пока не ясно.

Детский оздоровительный лагерь находится в селе Ключи Пензенского района. В 2020 году на капитальный ремонт зданий, расположенных на его территории, выделено четыре миллиона рублей. Также около 500 тысяч рублей - на оснащение и лицензирование медицинского кабинета, миллион рублей – на новое спортивное и игровое оборудование.

