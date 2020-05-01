Для пензенских медиков сшили более 5000 противочумных костюмов

Пензенские предприятия продолжают осваивать производство новых видов продукции для борьбы с коронавирусом. Одно из них занялось пошивом медицинских костюмов, пригодных для работы в «красной зоне».

«За два месяца на предприятии сшили более 5000 комплектов спецодежды для врачей и медицинского персонала, которые работают с пациентами заболевшими Covid-19. На производстве трудятся 70 сотрудников, более половины - люди с ограниченными возможностями по слуху», - рассказали в пресс-центре облправительства.

Отмечается, что в день выпускается более 400 таких изделий. Все костюмы считаются многоразовыми и рассчитаны на 15 и более циклов использования. Их изготавливают из материала, который не впитывает жидкость и не пропускает бактерии и вирусы. В комплект входят брюки на резинке, которые фиксируются шнурком и халатом, и косынка, закрывающая волосы. Руководство компании уточнило, что данные изделия подходят как для мужчин, так и для женщин.

Напомним, некоторые предприятия областного центра перепрофилировали свое производство из-за непростой эпидобстановки. Так, организации стали выпускать кожные антисептики, маски и другие средства защиты.