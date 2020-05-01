На уборку 8 общественных территорий Заречного выделили 2,1 млн

В городе Заречном Пензенской области определились с подрядчиком, который будет совершать санитарную очистку территорий.

Из бюджета закрытого города на данный вид работ было выделено 2100000 рублей. В настоящее время подрядчик определен, им стал комбинат благоустройства и лесного хозяйства Заречного. Оно готово сделать работы за 2089500 рублей.

Перечень территорий, которые подлежат санитарной очистке по контракту:

Контракт на санитарную очистку действует до 31 декабря 2020 года – этой датой обозначается в документации срок окончания работ.