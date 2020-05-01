В Пензенской области прокуратура нашла у налоговиков нарушения в декларациях

Установлено, что в справках о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера семь госслужащих указали недостоверные и неполные сведения о банковских счетах, недвижимом имуществе, транспорте и ценных бумагах, которые имелись у них и их супругов.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что руководителю организации внесли представление. По результатам его рассмотрения шестерых провинившихся привлекли к дисциплинарной ответственности.