В Пензенской области прокуратура нашла у налоговиков нарушения в декларациях

Прокуратура Никольского района Пензенской области проверила соблюдения антикоррупционного законодательства в региональной Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 5 и обнаружила нарушения.
Установлено, что в справках о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера семь госслужащих указали недостоверные и неполные сведения о банковских счетах, недвижимом имуществе, транспорте и ценных бумагах, которые имелись у них и их супругов.
В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что руководителю организации внесли представление. По результатам его рассмотрения шестерых провинившихся привлекли к дисциплинарной ответственности.