В Пензе проверили 367 спортплощадок перед снятием ограничительных мер

В Пензе специалисты обследовали игровые и спортивные площадки во дворах.

«Проведена ревизия 367 спортивных площадок, работа которых запланирована на лето после снятия ограничительных мер», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе осмотра на некоторых объектах обнаружили недостатки, планируются ремонт.

Отмечено, что особое внимание уделили спортплощадкам, где будут работать дворовые тренеры. Они занимаются с ребятами во время летних каникул в рамках реализации проекта «Детский спорт».

Тренеры организуют досуг детей, готовят дворовые команды по футболу, мини-футболу, уличному баскетболу и хоккею к участию в городских турнирах. Все занятия – бесплатные.