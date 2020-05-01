Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам

Декретный отпуск – время, когда все силы женщины брошены на заботу о своем малыше. В этот период многие полностью отдают себя воспитанию ребенка, зачастую забывая о собственных желаниях и потребностях. Журналисты «Пенза-Пресс» побеседовали с тремя жительницами города, истории которых, может быть, вдохновят вас на то, чтобы в этот период заняться саморазвитием (разумеется, если у вас есть такая возможность) и открыть себя с новой стороны.

Из журналиста – в веб-дизайнеры

Бывший журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Ирина Милюкова – мама двоих детей. В декрете она находится уже пять лет. За это время искала себя в разных сферах деятельности. Последнее и самое значимое увлечение, которое вполне может перерасти в работу, - веб-дизайн.

«Все началось с того, что я научилась шить, вязать, делать вещи, которые никогда не делала. Мне захотелось каких-то перемен. Потом, когда первый ребенок подрос – ему было где-то полтора года, начала понемногу подрабатывать: получилось так, что на корпоративе я встретилась с человеком, который предложил мне работу с небольшой нагрузкой. Начала с одной, трех, пяти новостей в день, по 150 рублей зарабатывала, грубо говоря, на кофе.

Когда ребенку было около двух лет, перед рождением второго, я уже начала работать в полную силу. Писала новости на автомобильную тематику – то, в чем на тот момент, честно говоря, особо не разбиралась. Пришла мысль – почему бы не получить права? К тому же, второй ребенок требует от родителя большей мобильности.

Выучилась, в прошлом году получила права. Потом муж сказал: «Чего ты вяжешь сидишь, давай чем-нибудь полезным займемся. Я нашел для тебя интересное направление, знаю, что ты справишься». К тому же, отзывы хорошие - у нас знакомые там учились и потом нашли хорошую, интересную работу в сфере создания сайтов, дизайна.

Сейчас я продолжаю журналистом подрабатывать, занимаюсь рерайтом. Параллельно с января учусь: два раза в неделю по три часа проходят лекции, потом дают практические задания, где-то 9-10 за два месяца.

Я уже прошла два этапа обучения – самый элементарный, для тех, кто вообще ничего не знает, и про верстку сайтов. Первое время казалось, что все это очень сложно, нервотрепно. Поначалу я просыпалась по утрам с мыслью о том, что что-то не так сделаю, что это вообще не мое. Муж меня в этом плане всегда поддерживал, наставлял. Во время моего обучения он сам проходил какие-то онлайн-курсы по психологии, настрою на победу. Делился со мной своими знаниями, чтобы меня поддержать, в том числе.

Сейчас из-за пандемии сложилось так, что муж сидит дома, помогает с детьми. Я смогла заняться обучением. Стало сложнее, но у меня реже появлялись мысли, что я что-то не то делаю, не туда лезу. Да, и сейчас бывает тяжело, но нет такого, что вообще ничего не получается. Мне предоставили наставника - профессионала в этой сфере, он оказался очень хорошим: записывал мне дополнительные обучающие видео, рассказывал о типичных ошибках. На втором этапе обучалось 500 человек, из них проект сдали 126, я в том числе.

Впереди – третий этап обучения, программирование. Говорят, что он самый сложный. Но я понимаю, что язык программирования, как и любой язык, подлежит пониманию, изучению. Нужна практика. Здесь, как и в журналистике, нужно постоянно что-то узнавать, читать, быть в теме. Тут навыки, полученные в первой профессии, здорово помогают. И, конечно, от человека многое зависит.

После обучения нужно будет пройти стажировку, потом – искать работу. Это такая же удаленная работа, как и по моей специальности – интернет-журналист, можно находиться дома с детьми. Меня это устраивает. К тому же, первая профессия никуда не денется. Первый заказчик у меня уже есть – это муж. У него есть сайт, который можно значительно улучшить, сделать мобильную, планшетную версию и так далее. Я бы хотела и дальше заниматься веб-дизайном, потому что это действительно интересно, когда разбираешься и все понимаешь».

Из госслужащего – в визажисты

Визажист Олеся Пантюхина несколько месяцев назад в третий раз стала мамой. Она успешно совмещает уход за детьми с работой в одной из известных в Пензе студий красоты, к мастерам которой запись порой расписана на несколько месяцев вперед. Раньше девушка работала в правительстве Пензенской области, однако, уйдя в декретный отпуск, решила кардинально изменить свою жизнь.

«Я училась в строительном университете и параллельно работала в сфере обслуживания, была такая студенческая подработка. Потом попала в приемную граждан в правительстве Пензенской области – знакомые сказали, что освободилась должность. Пошла туда, затем в течение 4,5 лет работала в разных отделах – секретарем, сотрудником пресс-центра. Это был интересный опыт, мы ездили на мероприятия, приходилось работать с большим количеством информации. Затем я перешла в отдел организации мероприятий губернатора. В этом здании собрано очень много информации, люди очень разные, и ты учишься многому. Но я испытывала некоторые эмоциональные сложности, мне не нравилось работать с бумагами, я понимала, что это не мое.

Если честно, я даже не помню, как ко мне пришла идея попробовать себя в качестве визажиста. Я была в декрете, хотелось чем-то себя занять, потому что уже тогда я приняла для себя решение не возвращаться в правительство. Хотя работа там дала мне многое – друзей, с которыми я по сей день общаюсь, и прекрасные воспоминания. В то время губернатором был Василий Кузьмич Бочкарев, он всегда призывал нас улыбаться, не ходить с кислыми лицами. И как бы сложно порой нам не было, мы всегда находили повод улыбнуться.

Когда моей дочери было восемь месяцев, я решила пойти на курсы макияжа. Потом я узнала, что есть курс по прическам, и осталась там. Сейчас я пытаюсь проанализировать, почему тогда приняла именно такое решение. У меня была тетя, которая, находясь в декрете, никогда не выходила из дома ненакрашенной, она всегда сидела, так красиво красилась, и я в детстве часто наблюдала за ней. Поэтому мне кажется, что в какой-то степени пришла к этому благодаря ей.

В Пензе я прошла базовый курс причесок и макияжа, практически сразу начала работать. Первое время все заработанные деньги вкладывала в косметику. Наверное, когда ты именно болеешь этим, хочется постоянно совершенствоваться. Параллельно с работой я ездила на мастер-классы. Я работаю в студии уже пять лет, в коллективе из трех человек. Между нами нет никакого соперничества, мы друг друга дополняем. Это для меня большой плюс, потому что я люблю работать в коллективе. И самое главное, что все приходят и уходят с положительными эмоциями, даже если пришли в плохом настроении.

Поначалу я думала, что у меня будет более свободный график с такой работой, но ничего подобного! Если ты начинаешь, болеешь этим и у тебя есть клиенты, то иногда можешь с утра до ночи работать, причем даже в будни. Кто-то ходит на фотосессии, кто-то – на мероприятия, у кого-то – свадьба. Декабрь – это вообще сумасшедший месяц: там корпоративы, фотосессии. Поэтому бывает так, что меня целыми днями дома нет. Когда все начиналось, моя бабушка и мама мужа помогали с дочерью. И, конечно, спасибо большое мужу, он мне с детьми очень помогает. Если бы не муж, я бы не пошла за третьим ребенком, это точно. Родила его два месяца назад, в июне уже выхожу на работу.

На мой взгляд, любая работа должна быть, в первую очередь, для души. Если ты ее любишь, фанатеешь, то она тебе всегда будет приносить деньги. Но как только начинаешь творческую профессию рассматривать со стороны заработка, то развития никакого не будет. К сожалению, это так, потому что этим нужно болеть».

Из редактора газеты – в психологи

Алина Кулькова перед рождением ребенка два года работала главным редактором газеты «Аргументы и факты», профессии журналиста она отдала восемь лет. Декретный отпуск стал для нее эмоциональным испытанием, но вместо того, чтобы пойти к психологу, девушка решила стать им сама.

«Когда я уходила в декрет, то понимала, что хочу вернуться в журналистику, потому что это то, что я лучше всего умела на тот момент. Кстати, декретный отпуск у меня заканчивается в июне, и я не исключаю, что все-таки вернусь к этой профессии. Но теперь у меня есть варианты.

Декрет для меня стал еще тем испытанием, потому что себя теряешь полностью. Я узнала, что такое материнское выгорание, на все 100%. Когда у меня ребенок подрос – ему было где-то месяца четыре, я стала думать, чем себя занять. Муж был готов с ним посидеть. Я записалась на курсы кройки и шитья, подумала, что мне нужно делать что-то руками, возможно, у меня получится. Тем более что курсы были рядом с домом. Я походила на них и поняла, что это не мое. Да, научилась чему-то, но чисто для себя.

Еще я записалась в школу экскурсоводов. Поняла, что для разнообразия и досуга это интересно, но не более. Занималась всем этим, пока ребенку не исполнился год, искала себя. Потом мы начали готовиться к операции, так как у него с ручкой проблемы. Я уже ни о чем не могла думать, переживала, волновалась, мне было не до себя. Тем более что он уже начинал ходить, больше внимания к себе стал требовать.

В полтора года мы сделали ему операцию, и получилось так, что около года я занималась только ребенком. Потом в сентябре 2019-го он пошел в садик, и это было самое прекрасное время в моей жизни за последние два года. Я увидела у знакомой – журналиста Евгении Митрофановой, что она подала документы на психолога в ПГУ. Когда я еще училась в школе, тоже хотела поступать в пединститут на психолога, но в последний момент передумала. Чтобы записаться на курсы, не нужно было сдавать экзамены, только принести документы и оплатить учебу. Меня этот вариант устроил, я поговорила с мужем и свекровью. Они сказали мне идти учиться, пообещали, что подстрахуют с ребенком.

С октября у нас началась учеба, каждую третью неделю месяца у нас были пары где-то с часа дня до 9 вечера. Изначально я туда пошла, потому что чувствовала, что у меня внутри все кипит, бурлит, что произошло эмоциональное выгорание. Я почему-то не думала, что мне нужно идти к психологу, решила, что спасу себя сама. Мы же, женщины, всегда себя сами спасаем, нам же помощники не нужны. И я буквально сразу же расправила крылья, мне стало так легко, интересно, когда появились свои занятия, которые были не связаны с ребенком.

Сначала я думала, что поучусь для себя, все в семье так думали, но с каждым месяцем становилось все интереснее, с преподавателями стали больше общаться. И мне кажется, что я попробую профессионально заниматься этим, потому что стала понимать многие нюансы, узнала много методик, до сих пор узнаю. В период самоизоляции у нас проходят различные вебинары, семинары в интернете, тренинги. Уже второй месяц у нас пары проходят в Zoom. Даже говорят, что аттестационные работы в июне мы будем там защищать.

С дипломом, который мне дадут, я смогу работать в школе, детсаду, на предприятии, в фирме. В школе я бы поработала ради опыта, мне кажется, что там можно многому научиться. Также хороший вариант - частная практика, но, мне кажется, ей лучше заняться уже после того, как ты где-то поработаешь. Постоянное место работы все же держит в тонусе так или иначе, это большое преимущество перед фрилансом лично для меня.

Сейчас я понимаю, что к психологам стало обращаться все больше людей. Они стали чаще делиться своими проблемами, хотя раньше стеснялись. Раньше такого не было. Может быть, на это, в том числе, влияют различные кризисы, нестабильные ситуации.

Может быть, удастся как-то совмещать психологию с журналистикой. Возможность такая, я думаю, есть, но пока не знаю, как объединить эти направления. Пока я для себя решила попробовать вести блог с постами на психологическую тематику, потому что писать я умею, а в сфере психологии уже что-то знаю.

Даже если вернусь в журналистику, психологию в любом случае забрасывать не буду, ее нужно постоянно практиковать. Это дополнительный вариант, к которому в любой момент можно обратиться. Думаю, что своего клиента я найду».