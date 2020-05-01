В Пензе мэрии пришлось взять на учет старинную водонапорную башню

В ходе проверки прокурор обнаружил на территории станции «Пенза-3» объект культурного наследия регионального значения. Это водонапорная башня, построенная в конце XIX века. Собственник сооружения не был определен.

«Только органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых расположен такой объект, наделены правом на подачу заявления о постановке таких объектов недвижимости на учет в качестве бесхозяйных – чтобы в дальнейшем перевести в муниципальную собственность», - пояснили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Также именно муниципальные органы должны принимать меры по обеспечению безопасности рядом с таким объектом. Прокурор пытался урегулировать вопрос, но в итоге дело дошло до суда.

Административное дело рассматривали в двух судах. В результате бездействие администрации Пензы признали незаконным и возложили на нее обязанность по инициированию процедуры постановки водонапорной башни на учет в качестве бесхозяйной.

Исполнение судебного решения находится на контроле транспортной прокуратуры.