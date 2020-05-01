Пензенцев призывают не отказываться от сдачи крови в условиях самоизоляции

В Пензенском областном клиническом центре крови заготовку донорской крови проводят не только в стационарных, но и в выездных условиях.

Главврач медучреждения Татьяна Крылова попросила жителей не отказываться от запланированных донаций, так как кровь необходима для спасения других жизней.

Как пишет пресс-служба регионального минздрава, пензенцы могут сдать материал в мобильном пункте заготовки крови, который находится на территории внутренней парковки ДС «Буртасы» и работает в будни с 9 до 13 часов.

Уточняется, что перед посещением каждому человеку измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. Также для профилактики коронавируса донорам необходимо иметь при себе маску и соблюдать соцдистанцию в 1,5 метра.