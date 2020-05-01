Пензенские пожарные усилили профилактическую работу

В период особого противопожарного режима пензенские пожарные стали использовать спецтехнику. На служебных КамАЗах и Уралах они передвигаются по частному сектору и громко напоминают о правилах пожарной безопасности.

Развел огонь - будь готов раскошелиться на одну или сразу четыре тысячи рублей. Об ответственности за нарушение противопожарного режима легче напомнить, чем после ликвидировать последствия чьей-то беспечности. Этим и занимаются представители МЧС. На этот раз они привлекли к профилактической работе тяжелую технику. Впрочем, и о традиционной форме работы с населением тоже не стали забывать, поэтому, как всегда, раздавали памятки.

Если хозяев не было дома, листовку опускали в почтовый ящик. Тем же, кого удалось застать, ко всему прочему предлагали бесплатно установить датчик дыма, который вовремя предупредит об опасности.

И хотя огороды уже убраны, а семена высажены, актуальность противопожарной пропаганды никуда не делась. Ведь с апреля и до особого распоряжения разводить огонь нельзя не только в своих владениях, но и повсеместно.

«При улучшении погодных условий жителей не удержишь дома, они периодически выходят на улицу, в леса и жарят шашлыки, тем самым нарушая требования противопожарного режима», - сказал дознаватель отдела надзорной деятельности Пензы ГУ МЧС России по Пензенской области Владимир Бирюков.

Такие рейды пожарные устраивают по несколько раз в неделю. Таким образом, за месяц они успевают охватить все микрорайоны Пензы. Во время выездов они напоминают и об угрозе распространения коронавируса и советуют соблюдать правила личной гигиены и поменьше контактировать с другими людьми, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.