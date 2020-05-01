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23.05.2020г.
В Пензенской области асфальтобетон испытают в соответствии с новым ГОСТом

В Пензенской области асфальтобетон испытают в соответствии с новым ГОСТом

Пт, 22.05.20 20:26
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Асфальтобетон, который в этом сезоне будут укладывать на пензенские дороги, испытывают на прочность на новом оборудовании итальянского и немецкого производства. Его закупили и в лабораторию областного управления строительства и дорожного хозяйства еще в 2019 году, теперь, после настроек, он работает на 100%, выполняя весь цикл испытаний материалов в соответствии с новым ГОСТом.

На участке дороги-дублера улицы Окружной работает асфальтоукладчик. Под тяжестью катков горячее покрытие превращается в гладкую поверхность. Температура раскаленного материала, который только что достали из печи - 150 градусов.

«Изготавливаем асфальтобетонную плиту. Для этого мы формуем ее на роллерном компакторе при заданной температуре и нагрузках», - рассказал начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Алексей Веденеев.

Такой щебеночно-мастичный асфальт уложат на автодороге в районе Богословки в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом, но для начала материал нужно испытать на прочность. Там все автоматизировано, так что после загрузки плиты в установку специалисту остается только ждать, причем не так уж и долго. Меняя нагрузку, которая соответствует весу дорожных катков от самых легких до тяжелых, многотонных, аппарат уплотняет плиту до четырех сантиметров. Этот процесс, можно сказать, начальный, но необходимый - для выявления дефектов.

Одна из самых распространенных деформаций «дорожной одежды» - колейность. Коварность углублений нельзя недооценивать: в жару они увеличиваются, в мороз покрываются коркой льда, а в непогоду прячутся под водой. Попав в колею на высокой скорости, даже на относительно неплохой дороге без ям и трещин, водитель может запросто не справиться с управлением. Причин образования таких повреждений может быть много - несоблюдение технологий при укладке асфальта, большой поток тяжелых грузовиков и даже использование зимней шипованной резины. Ясно одно - чтобы новые дороги эксплуатировались дольше, при ремонте нужно учитывать возрастающую нагрузку.

Об этом заботятся в лаборатории областного управления строительства и дорожного хозяйства. Одна из самых дорогостоящих установок помогает определить, насколько асфальт сопротивляется истиранию, имитируя воздействие на дорогу автомобильной шины. По образцу в течение суток колесо проезжает 20 тысяч раз.

«Любое отклонение влечет за собой возникновение погрешности в определенных параметрах. Например, колейности, пористости, прочностных характеристик», - сказал Алексей Веденеев.

Если же вдруг в лаборатории выявят даже малейшее несоответствие, смесь придется корректировать - изменить состав и заново провести испытания. Только после этого асфальтобетон будет допущен до ремонта дорог. Щебеночно-мастичный асфальт такого качества уже второй год укладывают на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
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