В Пензенской области асфальтобетон испытают в соответствии с новым ГОСТом

Асфальтобетон, который в этом сезоне будут укладывать на пензенские дороги, испытывают на прочность на новом оборудовании итальянского и немецкого производства. Его закупили и в лабораторию областного управления строительства и дорожного хозяйства еще в 2019 году, теперь, после настроек, он работает на 100%, выполняя весь цикл испытаний материалов в соответствии с новым ГОСТом.

На участке дороги-дублера улицы Окружной работает асфальтоукладчик. Под тяжестью катков горячее покрытие превращается в гладкую поверхность. Температура раскаленного материала, который только что достали из печи - 150 градусов.

«Изготавливаем асфальтобетонную плиту. Для этого мы формуем ее на роллерном компакторе при заданной температуре и нагрузках», - рассказал начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Алексей Веденеев.

Такой щебеночно-мастичный асфальт уложат на автодороге в районе Богословки в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом, но для начала материал нужно испытать на прочность. Там все автоматизировано, так что после загрузки плиты в установку специалисту остается только ждать, причем не так уж и долго. Меняя нагрузку, которая соответствует весу дорожных катков от самых легких до тяжелых, многотонных, аппарат уплотняет плиту до четырех сантиметров. Этот процесс, можно сказать, начальный, но необходимый - для выявления дефектов.

Одна из самых распространенных деформаций «дорожной одежды» - колейность. Коварность углублений нельзя недооценивать: в жару они увеличиваются, в мороз покрываются коркой льда, а в непогоду прячутся под водой. Попав в колею на высокой скорости, даже на относительно неплохой дороге без ям и трещин, водитель может запросто не справиться с управлением. Причин образования таких повреждений может быть много - несоблюдение технологий при укладке асфальта, большой поток тяжелых грузовиков и даже использование зимней шипованной резины. Ясно одно - чтобы новые дороги эксплуатировались дольше, при ремонте нужно учитывать возрастающую нагрузку.

Об этом заботятся в лаборатории областного управления строительства и дорожного хозяйства. Одна из самых дорогостоящих установок помогает определить, насколько асфальт сопротивляется истиранию, имитируя воздействие на дорогу автомобильной шины. По образцу в течение суток колесо проезжает 20 тысяч раз.

«Любое отклонение влечет за собой возникновение погрешности в определенных параметрах. Например, колейности, пористости, прочностных характеристик», - сказал Алексей Веденеев.

Если же вдруг в лаборатории выявят даже малейшее несоответствие, смесь придется корректировать - изменить состав и заново провести испытания. Только после этого асфальтобетон будет допущен до ремонта дорог. Щебеночно-мастичный асфальт такого качества уже второй год укладывают на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значений, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.