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22.05.2020г.
«История звука». Wink и more.tv покажут телевизионную версию концерта «ДДТ»

«История звука». Wink и more.tv покажут телевизионную версию концерта «ДДТ»

Пт, 22.05.20 15:08
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22 мая выйдет телевизионная версия стадионного выступления группы «ДДТ». Концертную программу «История звука» (12+) можно увидеть на видеосервисе Wink и more.tv.

Программа включает в себя песни разных лет – от момента основания группы до наших дней. Это своеобразная ретроспектива развития «ДДТ». Отмечено, что телевизионной версии концерта обязательно прозвучат хиты «В последнюю осень», «Просвистела», «Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это все, что останется после меня» и другие композиции.

За несколько лет с «Историей звука» легенды русского рока посетили много городов, в 2017-м выступление прошло и в Пензе. Всего состоялось уже более 100 концертов, в общей сложности на них побывали около полумиллиона зрителей. Лидер группы Юрий Шевчук озвучил идею тура так: «маленький рок-музыкант и история большой страны».

«Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный «ДДТ-тур». Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год», - рассказал лидер группы Юрий Шевчук.

Музыкант отметил, что понимает людей, которым надоело сидеть дома. Он надеется, что скоро все закончится и можно будет вернуться к привычной жизни.

«А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт «История Звука», который состоялся три года назад в Москве в СК «Олимпийский». Дай всем Бог здоровья!» — пожелал он слушателям.

Начало концерта – 15:00.

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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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Пензенская «Юность»: продвижение вверх необходимо
03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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03.04.2020 09:32
В Пензе выросли цены на целый ряд продуктов
01.04.2020 13:48
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«Я кое-что для Родины сделал». История участника легендарного Парада Победы
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