«История звука». Wink и more.tv покажут телевизионную версию концерта «ДДТ»

Программа включает в себя песни разных лет – от момента основания группы до наших дней. Это своеобразная ретроспектива развития «ДДТ». Отмечено, что телевизионной версии концерта обязательно прозвучат хиты «В последнюю осень», «Просвистела», «Дождь», «Родина», «Рожденный в СССР», «Это все, что останется после меня» и другие композиции.

За несколько лет с «Историей звука» легенды русского рока посетили много городов, в 2017-м выступление прошло и в Пензе. Всего состоялось уже более 100 концертов, в общей сложности на них побывали около полумиллиона зрителей. Лидер группы Юрий Шевчук озвучил идею тура так: «маленький рок-музыкант и история большой страны».

«Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный «ДДТ-тур». Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год», - рассказал лидер группы Юрий Шевчук.

Музыкант отметил, что понимает людей, которым надоело сидеть дома. Он надеется, что скоро все закончится и можно будет вернуться к привычной жизни.

«А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт «История Звука», который состоялся три года назад в Москве в СК «Олимпийский». Дай всем Бог здоровья!» — пожелал он слушателям.

Начало концерта – 15:00.