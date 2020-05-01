В Пензе рассказали, как оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

С 1 июня в России, в том числе – в Пензенской области, вдвое увеличится пособие по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет. Поправку об этом поддержали депутаты Госдумы.

Минимальный размер ежемесячного пособия теперь будет равен 6752 рублям, а максимальный, для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, составит 13 тысяч 504 рубля. Неработающие граждане могут подать документы в отделениях МФЦ, работающие родители получают пособие по месту трудоустройства.

«Получателем данной выплаты могут быть не только мать, но и отец, бабушка и другие члены семье. Главное – что они фактически осуществляют уход за ребенком и лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если с малышом занимаются двое родственников, то право на получение пособия достается только одному из них на выбор», - рассказала начальник отдела методического и кадрового обеспечения многофункционального центра Пензы Мария Бардакова.

Для оформления ежемесячного пособия требуются паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка, справка с места работы второго родителя о неполучении пособия, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, страховые свидетельства на всех членов семьи, трудовая книжка для неработающих граждан, справка из центра занятости населения о неполучении пособия и номер счета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.