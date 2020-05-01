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22.05.2020г.
В школы Пензенской области поступили новые автобусы

В школы Пензенской области поступили новые автобусы

Пт, 22.05.20 15:38
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Представителям школ Пензенской области передали ключи от 16 новых автобусов.

По данным пресс-центра облправительства, всего закупили 15 транспортных средств марки ПАЗ и один экскурсионный автобус. Автопарк обновили в школах Белинского, Бессоновского, Городищенского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пензенского и Сосновоборского районов и Пензы.

Как сообщил губернатор Иван Белозерцев, в рамках проекта «Школьный автобус» в 2018 и 2019 годах из областного бюджета на покупку транспорта выделили по 32 млн рублей, а в этом году сумму увеличили до 40 млн. Также приобретение идет и за счет федеральных средств.

Уточняется, что автобусы перевозят более 7500 ребят по всей области.

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/obrazovanie/235758/
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21.05.2020 14:18
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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03.04.2020 17:09
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03.04.2020 11:50
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01.04.2020 13:48
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