В школы Пензенской области поступили новые автобусы

По данным пресс-центра облправительства, всего закупили 15 транспортных средств марки ПАЗ и один экскурсионный автобус. Автопарк обновили в школах Белинского, Бессоновского, Городищенского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Лунинского, Мокшанского, Нижнеломовского, Пензенского и Сосновоборского районов и Пензы.

Как сообщил губернатор Иван Белозерцев, в рамках проекта «Школьный автобус» в 2018 и 2019 годах из областного бюджета на покупку транспорта выделили по 32 млн рублей, а в этом году сумму увеличили до 40 млн. Также приобретение идет и за счет федеральных средств.

Уточняется, что автобусы перевозят более 7500 ребят по всей области.