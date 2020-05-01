Эксперты оценили положение Пензенской области в ПФО по приросту заразившихся Covid-19

Специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировали данные по недельной динамике прироста заболевших в регионах ПФО. Пензенская область заняла второе место.

«Число выявленных случаев коронавируса в Пензенской области с 16 по 22 мая выросло на 53%. Неделю назад показатель составлял 45%, регион переместился с шестой на вторую позицию в ПФО», - отмечается в исследовании.

Таким образом, в настоящее время по темпам прироста заразившихся в первую пятерку вошли: Ульяновская область – 54%, Пензенская область – 53%, Саратовская область – 46%, Самарская область – 39%, Пермский край – 38%.

Самый низкие темпы прироста пациентов с коронавирусом отмечается в Удмуртии (17%), Мордовии (17%), Оренбургской области (23%). Средний темп прироста в ПФО - 33%.